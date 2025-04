Maltrattamenti e violenze sulla moglie e il figlio arrestato un 39enne a Como 8220Hanno chiesto aiuto dal balcone8221

arrestato con l'accusa di Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della moglie, del figlio e dei genitori. L'uomo è inoltre indagato in stato di libertà per sequestro di persona. Leggi su Fanpage.it Un uomo di 39 anni è statocon l'accusa diin famiglia e lesioni aggravate ai danni della, dele dei genitori. L'uomo è inoltre indagato in stato di libertà per sequestro di persona.

