Gualtieri 8220Roma ha offerto al mondo intero una prova straordinaria di capacità organizzativa8221

Gualtieri, in occasione dei funerali di papa Francesco la città di Roma "ha offerto al mondo intero una prova straordinaria di capacità organizzativa, coesione e senso civico". Leggi su Fanpage.it Secondo il sindaco Roberto, in occasione dei funerali di papa Francesco la città di Roma "haalunadiorganizzativa, coesione e senso civico".

Gualtieri appiedato: il Pnrr ha finanziato 400 bus elettrici, ma a Roma ne circolano solo 15 (video) - Qualcuno salvi i romani da Roberto Gualtieri, sindaco TikToker: l’ultimo disastro Capitale riguarda i nuovi bus elettrici rimasti quasi tutti ad arrugginire nelle autorimesse. “Sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, continua a promuovere cose che non esistono: dei nuovi bus elettrici di Atac, ce ne sono in circolazione appena 15, a fronte dei 110 della prima commessa, tutti immatricolati e a carico dei cittadini da mesi”. 🔗secoloditalia.it

Si alza il costo della piazza di Serra: 350mila euro. Gualtieri ha ‘spesato’ anche artisti e vip - “Pagherete caro, pagherete tutto”, era un vecchio slogan della contestazione studentesca che qualcuno dei vip più stagionati nella piazza romana di Michele Serra avrà pure cantato. Non era immaginabile che, cinquant’anni dopo, quello slogan fosse preso alla lettera dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri “costretto” a spesare tutto agli aderenti illustri della manifestazione, incluso il gettone di rimborso per il viaggio e il soggiorno. 🔗secoloditalia.it

Social, Gualtieri non ha fatto scuola. L'assessora municipale si filma nel cantiere senza casco e gilet - I social sono diventati ormai uno strumento della politica, a tutti i livelli. Da esponenti di politici nazionali a semplici consiglieri municipali, in tanti si cimentano con video, post e storie per veicolare messaggi, in maniera diretta e unilaterale, ai cittadini. Il sindaco di Roma, Roberto... 🔗romatoday.it

Gualtieri: "Papa Francesco ha sempre guardato le persone negli occhi, senza mai porsi al di sopra" - Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della messa in memoria di Papa Francesco celebrata nella Basilica di San Giovanni in Laterano. "Il suo magistero – ha aggiunto – ha ... 🔗roma.repubblica.it

Gualtieri alla Roma: “Prendi Sarri!” - L’ex calciatore Carmine Gualtieri ha rilasciato una breve intervista a TMW, parlando della Roma e del futuro della panchina dei giallorossi: l’ex calciatore ha fatto il nome di Maurizio Sarri ... 🔗msn.com