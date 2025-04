Lido delle Nazioni 12enne Giada Fratucello morta per malore improvviso in spiaggia a Pasquetta mentre giocava sulla sabbia

Giada amava lo sport e praticava kickboxing presso lo Shoot Team di Modena. Chiesa gremita per i funerali Choc a Lido delle Nazioni, in provincia di Ferrara, dove la giovane Giada Fratucello è morta a 12 anni per un malore improvviso. Giada stava giocando con la sabbia in riva al mare nella l Ilgiornaleditalia.it - Lido delle Nazioni, 12enne Giada Fratucello morta per malore improvviso in spiaggia a Pasquetta mentre giocava sulla sabbia Leggi su Ilgiornaleditalia.it amava lo sport e praticava kickboxing presso lo Shoot Team di Modena. Chiesa gremita per i funerali Choc a, in provincia di Ferrara, dove la giovanea 12 anni per unstava giocando con lain riva al mare nella l

