Quando e come si può visitare la tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore

visitare la tomba di Papa Francesco da domenica 27 aprile 2025. La basilica di Santa Maria Maggiore è aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle 19 con ingresso libero per visite e messe. Leggi su Fanpage.it Fedeli e pellegrini possonoladida domenica 27 aprile 2025. Ladiè aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle 19 con ingresso libero per visite e messe.

