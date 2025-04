A sinistra usavano il 25 aprile contro la destra ora la piazza contesta pure loro

aprile per attaccare i loro avversari, ieri sono stati contestati proprio nella piazza del 25 aprile.Quelli che hanno sempre usato la Liberazione come una clava per randellare chi non la pensa come loro, ieri hanno trovato qualcuno più duro e puro che li ha insultati e ha provato a zittirli. Quelli che hanno sempre usato l’antifascismo per dare patentini di presentabilità, ieri sono stati accusati di essere impresentabili da quegli estremisti che per tanto tempo hanno coccolato o, nel migliore dei casi, hanno fatto finta di non vede re.Torniamo in piazza, a Milano. Dove le contestazioni sono iniziate praticamente subito. Il carro del Pd, che stava percorrendo corso Venezia per posizionarsi in vista della partenza della sfilata, è stato preso di mira dai militanti del centro sociale “Il Cantiere”: «Infami, sciacalli, vergognatevi!». Liberoquotidiano.it - A sinistra usavano il 25 aprile contro la destra: ora la piazza contesta pure loro Leggi su Liberoquotidiano.it Il contrappasso partigiano. Quelli che hanno sempre usato il 25per attaccare iavversari, ieri sono statiti proprio nelladel 25.Quelli che hanno sempre usato la Liberazione come una clava per randellare chi non la pensa come, ieri hanno trovato qualcuno più duro e puro che li ha insultati e ha provato a zittirli. Quelli che hanno sempre usato l’antifascismo per dare patentini di presentabilità, ieri sono stati accusati di essere impresentabili da quegli estremisti che per tanto tempo hanno coccolato o, nel migliore dei casi, hanno fatto finta di non vede re.Torniamo in, a Milano. Dove lezioni sono iniziate praticamente subito. Il carro del Pd, che stava percorrendo corso Venezia per posizionarsi in vista della partenza della sfilata, è stato preso di mira dai militanti del centro sociale “Il Cantiere”: «Infami, sciacalli, vergognatevi!».

