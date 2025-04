Apple parlerà indiano scacco alla Cina

Apple venduti negli States ogni anno, neppure la Casa Bianca può ignorare le lamentele (e le suppliche) che rimbalzano nello Studio Ovale.E adesso si capisce anche perché il vicepresidente americano JD Vance dopo la visita ufficiale in Italia e l’incontro con Bergoglio - sia decollato rapidamente alla volta dell’India. Vance il 21 aprile ha avuto un incontro con il primo ministro Narendra Modi. Le formalità della visita pubblica (compare la moglie di religione indù Usha Chilukuricon), ma già da settimane gli addetti americani e indiani trattavano (sottotraccia) per evitare lo “strappo” dei dazi che Washington minaccia di sparare a raffica, anche contro i prodotti provenienti dal subcontinente indiano. Liberoquotidiano.it - Apple parlerà indiano: scacco alla Cina Leggi su Liberoquotidiano.it Donald Trump si lascia blandire e sembra incamminarsi (prudentemente) sulla “via del cotone”. Con 60 milioni di iPhonevenduti negli States ogni anno, neppure la Casa Bianca può ignorare le lamentele (e le suppliche) che rimbalzano nello Studio Ovale.E adesso si capisce anche perché il vicepresidente americano JD Vance dopo la visita ufficiale in Italia e l’incontro con Bergoglio - sia decollato rapidamentevolta dell’India. Vance il 21 aprile ha avuto un incontro con il primo ministro Narendra Modi. Le formalità della visita pubblica (compare la moglie di religione indù Usha Chilukuricon), ma già da settimane gli addetti americani e indiani trattavano (sottotraccia) per evitare lo “strappo” dei dazi che Washington minaccia di sparare a raffica, anche contro i prodotti provenienti dal subcontinente

Su altri siti se ne discute

Alto Varesotto, il Lago Maggiore parlerà straniero - "Per il lago ci aspettiamo un ponte abbastanza buono. Nelle altre località, invece, l’avvicinamento a Pasqua e al 25 aprile è stato piuttosto tranquillo". Sono previsioni – precisa Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese – "perché un bilancio preciso, come associazione, lo faremo solo a consuntivo". Per Pasqua la partita è di fatto chiusa, mentre per i ponti del 25 aprile e del primo maggio c’è ancora margine. 🔗ilgiorno.it

Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» - «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira... 🔗ilmessaggero.it

Ue, Bruxelles multa Apple per 500 mln e Meta per 200 mln - Bruxelles, 23 apr. (askanews) - Il portavoce Ue Thomas Regnier ha annunciato che la Commissione europea ha multato Apple per 500 milioni di euro e Meta per 200 milioni di euro. Lo scrive Bruxelles in una nota spiegando di aver constatato per Apple la volazione del suo obbligo anti-steering ai sensi del Digital Markets Act e per Meta la violazione dell'obbligo del DMA di offrire ai consumatori la possibilità di scegliere un servizio che utilizzi meno dati personali. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Apple parlerà indiano: scacco alla Cina | .it; Il bimbo corre sotto il tiro dei cecchini | .it; Pyongyang: Lancio missili un avvertimento | .it; Spari in Colorado: 3 morti | .it. 🔗Ne parlano su altre fonti