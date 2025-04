WhatsApp scopri il Cestino Nascosto e libera decine di Giga di Memoria come

WhatsApp si trovano a corto di spazio sul proprio smartphone senza sapere che l’app conserva file multimediali e backup che possono essere eliminati per recuperare Memoria. In questa guida, ti mostreremo come individuare e svuotare il “Cestino Nascosto” di WhatsApp per liberare spazio sul tuo dispositivo.?Dove si Nasconde il Cestino di WhatsApp?WhatsApp salva automaticamente foto, video, audio e documenti ricevuti nelle chat. Anche dopo aver eliminato questi file dall’app, possono rimanere memorizzati nella Memoria interna del telefono. Per accedere a questi file su dispositivi Android.Apri il file manager del tuo dispositivo.Naviga in: Android > media > com.WhatsApp > WhatsApp > Media.All’interno troverai cartelle come “WhatsApp Images”, “WhatsApp Video”, ecc. Chiccheinformatiche.com - WhatsApp: scopri il “Cestino Nascosto” e libera decine di Giga di Memoria, come? Leggi su Chiccheinformatiche.com Molti utenti disi trovano a corto di spazio sul proprio smartphone senza sapere che l’app conserva file multimediali e backup che possono essere eliminati per recuperare. In questa guida, ti mostreremoindividuare e svuotare il “” diperre spazio sul tuo dispositivo.?Dove si Nasconde ildisalva automaticamente foto, video, audio e documenti ricevuti nelle chat. Anche dopo aver eliminato questi file dall’app, possono rimanere memorizzati nellainterna del telefono. Per accedere a questi file su dispositivi Android.Apri il file manager del tuo dispositivo.Naviga in: Android > media > com.> Media.All’interno troverai cartelleImages”, “Video”, ecc.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Whatsapp, addio al verde: scopri come impostare il tuo colore preferito e personalizzare l’app - WhatsApp è al centro di una rivoluzione. Ogni giorno ci sono tante novità, e gli utenti sembrano davvero apprezzare. Con oltre 2 miliardi di utenti attivi è una delle app di messaggistica istantanea più usata al mondo. Ha un logo riconoscibilissimo, caratterizzato da quel suo tipico verde. Ecco, proprio quel verde è ora al centro del nuovo cambiamento. L’app ha infatti recentemente introdotto una funzionalità che permette di cambiare il colore dell’interfaccia. 🔗thesocialpost.it

Aggiornamento WhatsApp, arriva la funzione per foto e video tanto attesa dagli utenti - È in fase di sviluppo un nuovo aggiornamento WhatsApp che porterà una particolare novità per gli utenti che amano condividere foto e video: tutto quello che c’è da sapere. WhatsApp continua ad aggiornarsi per rendere migliore l’esperienza degli utenti che, ormai da tempo, hanno superato la soglia dei 2 miliardi a livello globale. Gli sviluppatori, nel corso di questi anni, hanno introdotto sempre più funzionalità che hanno reso l’applicazione di messaggistica istantanea tra le più scaricate e utilizzate al mondo. 🔗notizie.com

The White Lotus: Scandalo tra Mike White e il Compositore, Scopri i Dettagli! - Dietro le quinte di "The White Lotus" si consuma un dramma inaspettato! Mike White, il creatore della serie, e il compositore Juan Cristóbal Tapia de Veer si lanciano frecciatine a distanza dopo l'annuncio dell'addio del musicista alla quarta stagione. Ma cosa è successo veramente? Preparati, perché la storia è piena di colpi di scena. Scontro di Ego: Quando la Creatività Incontra la Discordia Secondo White, l'atteggiamento di Tapia de Veer è stato problematico fin dall'inizio, soprattutto durante la creazione della colonna sonora per la terza stagione ambientata in Thailandia. 🔗mistermovie.it

Cosa riportano altre fonti

Come liberare spazio su WhatsApp: scopri il cestino nascosto; Il cestino nascosto su WhatsApp. Come liberare spazio nel telefonino; Anche WhatsApp ha un cestino dove si possono recuperare i messaggi e forse non lo sapevi; Come svuotare il cestino nascosto di WhatsApp e recuperare giga. 🔗Approfondimenti da altre fonti

WhatsApp: scopri il “Cestino Nascosto” e libera decine di Giga di Memoria, come? - Molti utenti di WhatsApp si trovano a corto di spazio sul proprio smartphone senza sapere che l'app conserva file multimediali e backup che possono essere eliminati per recuperare memoria. In questa g ... 🔗chiccheinformatiche.com

WhatsApp ha un cestino nascosto. Così lo svuoti e liberi decine di Giga di memoria - Non hai più spazio libero sul tuo telefono e non sai più come fare? WhatsApp ha un cestino nascosto che occupa decine di giga, ecco come svuotarlo. 🔗money.it

Il cestino di WhatsApp è utilissimo, si trova qui e non tutti lo sanno - Lo sapevi che su WhatsApp esiste un cestino? Proprio come nel tuo desktop del computer questo oggetto magico e fondamentale per le nostre esistenze è stato introdotto anche sulla piattaforma di ... 🔗esquire.com