Figlio vicedirettore Cia Michael Alexander Gloss morto a 21 anni per mano di Kiev combatteva con la Russia In Ucraina una guerra per procura Occidente fa propaganda

Michael Alexander Gloss è morto il 4 aprile 2024 per "enorme perdita di sangue" in un bombardamento di artiglieria, secondo il certificato di morte russo. Tuttavia, la notizia è stata data soltanto ora Il Figlio del vicedirettore della CIA Michael Alexander Gloss è morto a Bakhmut, in Ucraina

