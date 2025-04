Milan la probabile formazione in vista del Venezia

Milan sulle ali dell' entusiasmo e un Venezia che prova a rilanciarsi. Sono più di 3 i punti in palio domani. Il Venezia è a un solo punto dal Lecce 16°, posizione che vorrebbe dire salvezza, e un' eventuale vittoria farebbe diventare concrete le speranze di una salvezza che

