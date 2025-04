Se cancelli una foto da WhatsApp si cancella anche nel rullino Scopri come funziona davvero

Molti utenti, nel momento in cui eliminano una foto da una chat di WhatsApp, si chiedono se quel file sparisca automaticamente anche dal rullino fotografico del telefono. In realtà, la risposta dipende da alcuni fattori, come il tipo di smartphone che utilizzi e le impostazioni attive sull'app. In questo articolo ti spiegheremo in modo chiaro e completo cosa succede davvero quando cancelli una foto da WhatsApp, per aiutarti a gestire al meglio la memoria del tuo dispositivo.

Cancellare una foto da WhatsApp elimina anche la copia nel telefono?

Quando elimini una foto da una conversazione su WhatsApp, quella immagine viene rimossa dalla chat, ma generalmente non viene cancellata anche dalla memoria del tuo smartphone. Questo comportamento è comune sia sui dispositivi Android sia sugli iPhone, anche se con alcune leggere differenze.

