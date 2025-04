Gli incontri tra i leader mondiali nella casa di Francesco che se non porteranno a niente potevano essere evitati

Francesco: gli incontri diplomatici porteranno a risultati concreti? Perché altrimenti potevano essere evitati oggi. Gli incontri tra i leader mondiali nella casa di Francesco che (se non porteranno a niente) potevano essere evitati (Ansa Foto) – notizie.comLa foto diffusa dall'Ucraina che ritrae i presidenti Volydymyr Zelensky e Donald Trump seduti faccia a faccia nella Basilica di San Pietro, potrebbe passare alla storia.L'incontro che c'è stato e che è durato quindici minuti, era stato annunciato ieri dal capo della casa Bianca, e adesso lascia due enormi punti di domanda sul futuro dei negoziati in Ucraina. Il primo: potranno, i funerali del Papa essere l'occasione per resettare quanto accaduto nello Studio Ovale durante la lite in mondovisione tra Trump e Zelensky?Il secondo: la stretta di mano tra la presidente della Commissione europea e il numero uno Usa sarà un inizio per ricucire i rapporti in Occidente che proprio le diverse posizioni sull'Ucraina e i dazi hanno deteriorato?Se gli incontri di diplomazia a San Pietro non portassero a risultati concreti, forse si poteva trovare un'altra sede per parlare di politica internazionale e non quella dove Papa Francesco ha sempre predicato la pace nella "martoriata Ucraina", come lui stesso la definiva.

