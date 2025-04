Anziana cade da una riva mentre taglia erba interviene eliambulanza

Una donna di 85 anni è rimasta ferita dopo una caduta vicino a casa ed è stata trasportata a Parma. L'anziana stava togliendo delle erbacce fuori dalla propria abitazione a Castagnola di Ferriere quando è accidentalmente scivolata dalla riva per alcuni metri riportando alcuni traumi alla schiena.

