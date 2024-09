Napoli tornando a Osimhen… | la precisazione

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Quando ac’eraVictor Osimhen: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. “La SSCcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un’opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027?. Così ilaveva annunciato il prestito di Victor Osimhen. Ile l’opzione Ma come funziona l’opzione di rinnovo che il club di De Laurentiis si è premunito di sottoscrivere? Gli azzurri non volevano farsi cogliere impreparati qualora nessuno si dovesse presentare con i soldi nel corso della prossima estate, senza doversi infilare nel ginepraio di un’altra trattativa per il rinnovo.