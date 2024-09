Musica italiana in lutto | è morto Rino

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Social.in: è. La scenalee non solo, piange un noto disc jockey e produttorele, diventato popolare sin dagli Anni ’90 per il suo sound progressive e techno. L’artista èa soli 52 anni. ( dopo le foto) Leggi anche: Marco Mengoni, tragico: il triste annuncio Leggi anche: Funerali Luca Salvadori, la famosa conduttrice in lacrime: non ha retto Leggi anche:nello spettacolo, dopo il marito se ne va anche lei Leggi anche: Tvin, ci lascia una grande ÈCerrone, uno dei pionieri della techno napoletana Il disc jockey e produttoreCerrone èa soli 52 anni. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, per il suo “marchio” di fabbrica Cerrone era popolarissimo e richiesto in diversi eventi famosi come I Love Techno, tenutosi ad Amsterdam nel 2002.