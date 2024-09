Morta Maria Teresa Brescianini | addio alla vedova Runc dell’Albero degli zoccoli di Ermanno Olmi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Palosco (Bergamo) – Per tutti gli appassionati di cinema era ancora l'indimenticabile, una delle protagoniste femminili del film capolavoro del regista bergamasco, “L'Albero”, Palma d'Oro a Cannes nel 1978, interamente interpretato da attori non professionisti, perlopiù contadini reclutati nelle campagne della Bassa Bergamasca, recitato principalmente in dialetto bergamasco. A 89 anni si è spenta, di Palosco, una delle “attrici” che più aveva ricevuto i favori del pubblico per la sua interpretazione (i funerali domani alle 16 nella chiesa parrocchiale del paese).