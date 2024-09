L’export lombardo fra luci e ombre in affanno la produzione del settore metalmeccanico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 settembre 2024 – Crisi pandemica, energetica, di approvvigionamento. Incertezza alimentata dai conflitti geopolitici in corso. Negli ultimi anni, per molte aziende italiane è stata una corsa a ostacoli. Ma il sistema produttivo della Lombardia, in questo scenario, regge. La Regione conta 631.600 aziende attive, il 17 per cento delle imprese italiane. Queste producono 1.496 miliardi di ricavi (il 30 del totale nazionale), vale a dire il 23 per cento del Pil. Tra i settori che pesano di più in termini di ricavi, quello della chimica e della farmaceutica (48 per cento sul totale italiano), dei servizi (46 per cento) e della tecnologia (45 per cento). Insomma, circa la metà dell’indotto italiano in questi tre settori è generato nella Regione. L’osservatorio È quanto fotografa l’Osservatorio prodotto dall’Ufficio Studi di Banca Ifis. Intanto, l’industria in Italia soffre.