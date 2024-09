La ritirata di Russia e la guerra in Ucraina in Piedi freddi di Francesca Melandri

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Non c’è male al mondo peggiore che avere i”. Era la summa filosofica di Franco, che nel 1943, sottotenente degli alpini, fu, con una dozzina di suoi, tra gli attori delladi, che poi era l’era nato nel 1919, come Primo Levi, che imparò anche lui che “quando c’è la”, la prima cosa cui pensare sono “le scarpe.”, e che nel gennaio del 1945 vide alle porte di Auschwitz i primi soldati sbalorditi dell’Armata Rossa, che per lo più erano ucraini.è una delle figlie di quel sottotenente, e via via che andavo avanti nella lettura del suo libro ultimo, “”, mi veniva voglia di abbracciarla – con tutto il rispetto. Una volta a capitolo.