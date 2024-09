I cercatori di persone esplodono in Libano | circa 1 800 persone sono esplose

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Esplosioni legate a Hezbollah in: 1.800gravemente ferite Recenti resoconti indicano che1.800hanno riportato gravi ferite a causa di esplosioni presumibilmente causate dai cercautilizzati dal gruppo militante Hezbollah inla scorsa settimana. Questi resoconti, sebbene non confermati,stati condivisi dai media israeliani e suggeriscono che un numero significativo diha subito ferite che hanno cambiato la loro vita. Secondo Ynet, che cita Reuters,1.500 vittime hanno perso la vista e molte altre hanno perso arti, in particolare mani. Questo sviluppo allarmante sta creando una preoccupazione diffusa mentre ilcontinua ad affrontare le conseguenze del conflitto e le crescenti tensioni.