Fitwalking for AIL torna la camminata solidale per la ricerca e la cura delle leucemia a Villa Borghese

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Domenica 29 settembre a– Parco dei Daini appuntamento con l’ottava edizione dellafor AIL,non competitiva promossa da AIL Roma, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – sezione di Roma per raccogliere fondi a sostegno dellae dell’assistenza ai Pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Lafor AIL – nata per celebrare la Giornata Mondiale dellaMieloide Cronica, è una importante iniziativa di sensibilizzazione sociale che conta ben 35 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud.