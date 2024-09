Cina | conduce MLF da 300 mld yuan con tasso di interesse inferiore

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pechino, 25 set – (Xinhua) – La banca centrale cinese oggi ha condotto un’operazione di prestito a medio termine (MLF) da 300 miliardi di(circa 42,73 miliardi di dollari) per mantenere una liquidita’ ragionevole e ampia nel sistema bancario. L’operazione aveva una scadenza a un anno con undidel 2%, 30 punti base in meno rispetto al livello precedente. Dopo l’operazione, il saldo in essere dell’MLF si e’ attestato a 6.878 miliardi di. (Xin) Agenzia Xinhua