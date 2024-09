Campionato Italiano U S Polo Assn numeri record per edizione 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (askanews) – Un’da. Da giovedì 26 settembre a domenica 6 ottobre, sul campo del RomaClub, torna l’appuntamento con ilU.S.., organizzato – ricorda una nota ufficiale – dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Cambia la formula rispetto allo scorso anno, proprio in virtù del boom di squadre iscritte: saranno ben nove, composte da quattro elementi ciascuna e che si sfideranno in una fase di qualificazione prima di quella a eliminazione diretta al via martedì 1° ottobre. In campo, come sempre accade nel, squadre miste, composte da giocatrici e giocatori, provenienti da cinque nazioni diverse: oltre all’Italia, anche Argentina, Austria, Colombia e Francia.