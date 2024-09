Cabina dell’Enel prende fuoco in via Del Chiosino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024), arrivano i pompieri. Alcuni passanti, nella serata di lunedì, poco prima delle 21, hanno segnalato fumo provenire da unadi Lodi. L’incendio è pericolosamente divampato precisamente in via Dele fortunatamente, grazie al pronto intervento, è stato contenuto e non ha coinvolto persone. La presenza di corrente rende infatti estremamente delicati questi interventi. È quindi andata sul posto, dal comando provinciale di Lodi, una squadra dei vigili del, con una autopompa. Gli esperti sono arrivati insieme ai tecnici dell’azienda preposta e tutto si è risolto rapidamente. I pompieri hanno spento la combustione, la cui origine al momento è sconosciuta e messo in sicurezza l’area. Il personale di Enel ha pensato a programmare una risoluzione definitiva e a svolgere le prime operazioni.