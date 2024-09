Sono arrivato a 104 chili per traumi e ansie Avevo l’enorme paura di essere giudicato e deriso | lo sfogo di Davide Bonolis figlio di Paolo e Sonia Bruganelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), il20enne di, ha voluto raccontare alcuni aspetti privati e inediti della sua vita. Il calciatore, infatti, ha condiviso delle foto con un lungo post su Instagram per raccontare il suo difficile percorso psicologico e fisico. “Sapete tutti che io di post non ne faccio mai , ma in questo periodo io e la mia psicologa stiamo attraversando e ripercorrendo dolorie disagi che hanno fatto nascere in me, preoccupazioni e altro – ha scritto-. Oggi in particolare abbiamo curato il mio momento peggiore, quello che ha portato in me più problemi quello della mononucleosi che mi ha portato a prendere peso”. L’esistenza diè stata serena “fino all’età di 11 anni ero un ragazzo tranquillo, sicuro di sé e sereno in tutto.