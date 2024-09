Sneakerness torna a Milano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Se siete die dintorni, ma soprattutto amanti delle sneakers, il 5 e il 6 ottobre è meglio tenersi liberi: arrivain città. Nata nel 2008 a Berna da un’intuizione di Sergio Muster e oggi portata avanti da Alessandro Innocenti (Head of Partnership e Artistic Director) e Gianluca Iovine (Managing Director),è tra le più importanti convention di urbanwear in Europa che, dopo aver toccato importanti città come Londra, Parigi, Budapest e Rotterdam,negli East End Studios in via Mecenate 88/A. Dedicata agli appassionati del settore, la manifestazione non è un semplice ritrovo per compravendita di scarpe bensì un luogo d’incontro con talk esclusivi, laboratori di upcycling e archivi eccezionali, uno spazio dove poter scovare oggetti rari e persino riparare le calzature.