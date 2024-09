Si ferma a pochi metri dal ponte crollato | L’auto in panne mi ha salvato la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Montecatini Valdicecina (Pisa), 24 settembre 2024 – Una storia incredibile quella che arriva da Montecatini Valdicecina, colpita duramente dall’alluvione che nella notte tra il 23 e 24 settembre ha sconvolto i territori a cavallo tra le province di Pisa e Livorno. A raccontarla è Fabio Vignoli, protagonista suo malgrado di una vicenda che fortunatamente per lui si è conclusa a lieto fine. L’uomo era in auto e stava scendendo la strada che arriva da Canneto e che va verso Casino di Terra. La località di La Gabella si trova in mezzo. “In quel momento era percorribile, anche se vedevo l’acqua ai lati che riempiva i campi. A un certo punto – racconta l’uomo – ho sentito un forte odore di bruciato e quando mi sono girato ho visto le fiamme che uscivano dal retro della macchina.