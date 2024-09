Referendum per la cittadinanza superato il mezzo milione di firme

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 settembre 2024) Quasi a fare il verso al partito della premier, i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, sul sito che promuove il quesito referendario per modificare le regole sullac’è scritto: “Siamo figlie e figli d’Italia”. Ebbene con una mobilitazione senza precedenti, anche e soprattutto, di personalità della cultura e dello spettacolo, ilha raggiunto il quorum eoltre le 500milanell’arco di una ventina di giorni. Il quesito referendario è stato depositato il 4 settembre in Cassazione da un gruppo di associazioni tra cui Italiani senza, Conngi, Idem Network e organizzazioni come Libera, Gruppo Abele, A Buon Diritto, Società della Ragione e i partiti Più Europa, Possibile, Radicali Italiani, Partito socialista italiano, Rifondazione Comunista.