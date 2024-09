Raw 23 09 2024 A new Champion is crown

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 24 settembre 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Toyota Arena di Ontario, California. Lo show inizia con Dominik Mysterio e la WWE Women’s WorldLiv Morgan che raggiungono il ring. Liv dice che il suo Revenge Tour sta andando proprio come si aspettava. Poi fa vedere un video di quello che è successo al scorsa settimana dove i The Judgment Day attaccano Damian Priest e Rhea Ripley. Dice che ha mantenuto la promessa che aveva fatto, ha preso tutto da Rhea cioè il suo titolo, la stable e Dominik Mysterio. Rhea Ripley la interrompe e le dice che non la vuole attaccare ma solo parlare. Dopo uno scambio di battute tra di loro Liv dice che si potrebbe aspettare di sentire che non è in grado di lottare per il titolo a Bad Blood, ma la sconfiggerà ugualmente dato che è più intelligente.