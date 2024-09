Prato pronto soccorso caos Vertice in prefettura I sindacati all’attacco | No a compromessi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Un incontro convocato in fretta e furia per cercare di trovare una soluzione all’annoso problema della sicurezza aldi. E’ quello che è stato fissato per questa mattina alle 10 indopo l’ennesimo episodio di violenza accaduto alsabato notte quando un quindicenne di origini marocchine, imbottito di cocaina, ha messo a soqquadro i locali, rotto due vetrate, ferito una guardia della Sicuritalia e rapinato un anziano delle chiavi della macchina. “Ci sono volute quattro chiamate al numero unico delle emergenze 112 e 40 minuti di attesa prima che arrivassero le pattuglie dei carabinieri – spiegano gli operatori che erano presenti sabato sera – Non doveva esserci un numero dedicato per ilin queste occasioni?”. Ieri la prefetta Michela La Iacona non ha voluto commentare quanto accaduto.