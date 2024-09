Juventus Chiellini | Inizia un’altra fase della mia vita ci sarà tanto da studiare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Sono contento di esser tornato a casa, consapevole che oramiadove cida. In parte ho messo a frutto quello che ho fatto in passato, ma come detto questa nuovastimola nuove conoscenze e nuove curiosità e sono certo che tornerò a mettermi sui libri nei prossimi anni“. Sono queste le parole di Giorgionel corsopresentazioneseconda edizione di “My Kickoff in USA”, promosso da College Life Italia in collaborazione con la Fondazione Agnelli, riguardo il proprio ritorno allada dirigente. Sull’esperienza in America ha concluso: “Mi ha lasciato, lì c’è una cultura diversa. Lo sport è visto in modo diverso, è intrattenimento. Il risultato è importante e fa parte di una cosa più grande perché non si lavora solo per quello, ovviamente lo staff va in campo per vincere ma c’èaltro dietro.