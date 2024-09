Il racconto Così li ho salvati dall’incendio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono le 4,50 di sabato mattina quando ti imbatti in strada in una coppia di persone in preda al panico che urlano "Il gatto, il gatto" guardando verso un palazzo del centro storico di Fusignano, dalla cui finestra del primo piano scaturiscono delle fiamme e molto fumo nero. Che fai? Non è l’inizio dell’ambientazione di un gioco di ruolo, ma quello che è successo a Bouchaib El Bouchtaoui, 46 anni, residente nella stessa città, mentre andava a prendersi un caffè prima di andare a pregare alla moschea. "E’ Dio che mi ha messo lì – spiega –, io di solito vado sempre in auto o in bici, invece quel giorno ho pensato di andare prima a fare quattro passi per prendermi il caffè". El Bouchtaoui non ci pensa due volte, entra nel portone lasciato aperto dalle due persone nel cui appartamento era scaturito l’incendio, e si fionda su per le scale.