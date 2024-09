Il direttivo della Roma si fa avanti dopo il discusso esonero di Daniele de Rossi | È stata una decisione molto difficile

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 24 settembre 2024) 2024-09-23 20:01:27 Giorni caldissimi per il calcio italiano! OLa vittoria doma sempre le bestie e aserviva come ‘mangiare’. Juric ha esordito con il piede giusto travolgendo l’Udinese e aggiungendo il primo +3 stagionaleuna settimana turbolenta nella Città Eterna a causa del controversodiDe. Juric, applaude i tifosiEFE “La squadra eralegata aDe. Per me sono stati fantastici perché non me lo hanno nascosto. Sono ragazzi puri e questo mi è piaciuto. Hanno dato tutto e le cose non sono andate bene, ma in questi quattro giorni hanno continuato a dare tutto”, sono state le parole del tecnico croatol’incidente. La squadra eravicina aDe. Per me sono stati fantastici perché non me lo hanno nascosto.