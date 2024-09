Gusttavo Lima arrestato il cantante di Balada | Tiratemi fuori

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 24 settembre 2024) Un tribunale dello stato brasiliano del Pernambuco ieri ha ordinato l’arresto e la custodia cautelare di. La decisione della giustizia brasiliana è arrivata a seguito delle indagini su un pericoloso gruppo che opera nel gioco d’azzardo e nel riciclaggio di denaro. Secondo le autorità ildiavrebbe collaborato con questa organizzazione criminale, facendo anche evadere dal paese due ricercati. Non solo l’arresto, un giudice ha anche chiesto l’immediato ritiro del passaporto e il congelamento di tutti i conti bancari del noto artista. Il quotidiano Folha di S.Paolo ha fatto sapere che il giudice parla di collusione del famosocon dei latitanti. Secondo i documentisarebbe volato in Grecia per festeggiare il suo compleanno in compagnia dei ricercati José André da Rocha Neto e la moglie Aislla Rocha.