Grande Fratello l’ex fidanzato di Shaila Gatta rompe il silenzio | Le bugie fanno giri immensi ma la verità prima o poi…

(Di martedì 24 settembre 2024)diè intervenuto sui social per difendere la sua immagine. Stiamo parlando di Alessandro Rizzo, il ballerino che ha fatto coppia fissa con l’attuale protagonista di, dal 2011 al 2016. Il loro amore durò ben 5 anni pieni ma terminò con non pochi problemi. I due ex fidanzati infatti, una volta terminata la relazione hanno rilasciato dichiarazioni abbastanza forti e se ne sono dette di tutti i colori. Ricordiamo la stessache aveva raccontato: Ho avuto un amore sbagliato e psicologicamente violento. Ero fragile, avevo problemi in famiglia e unballerino che della mia debolezza ne ha approfittato. Mi ha plagiata, ha preso il controllo della mia vita. I primi due anni sembrava normale, poi è impazzito. Diceva che io valevo zero, che lavoravo solo grazie a lui.