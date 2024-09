Filippi tecnico dei giallorossi È necessario saper navigare in acque mosse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Nessuna inversione di tendenza, anzi la gara dell’Aquila ha confermato quanto si era visto nelle prime due partite con l’aggravante di una classifica che, malinconicamente, vede la Recanatese ancora al palo. Complessivamente una prova più che decorosa, specie in avvio, ma alla resa dei conti, ancora una volta, si è usciti, in termini di punti, con un pugno di mosche in mano. Sul campo di una delle strafavorite per la vittoria finale Sbaffo e compagni hanno costruito un buon numero di palle-gol, concretizzandone però solo una (la rete del vantaggio di D’Angelo al 17’ del primo tempo) e subendo poi una rimonta nella quale si è visto anche il cinismo ed il mestiere degli abruzzesi.