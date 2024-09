Dal Jielong-3 ai satelliti IoT la Cina accelera verso la leadership spaziale globale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) Lacontinua a rafforzare la sua presenza nello spazio con una serie di lanci satellitari che evidenziano la sua crescente ambizione nel settore delle tecnologie spaziali commerciali e scientifiche. Nelle ultime settimane, il Paese ha messo in orbita numerosiattramissioni diverse, ognuna con obiettivi strategici, dal miglioramento delle capacità di osservazione terrestre alla connessione di dispositivi nell’Internet of things (IoT). Il più recente successo è avvenuto poche ore fa, quando laha lanciato il suo quarto razzo-3 (Smart Dragon-3) nella provincia orientale dello Shandong. Questo lancio ha messo in orbita ottodi telerilevamento in un’orbita eliosincrona.