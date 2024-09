Colere e il mega comprensorio che non piace alle associazioni | Anacronistico non si scia a bassa quota

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)(Bergamo) – Non si placano le polemiche sul progetto delsciistico-Lizzola, che prevede di collegare le due valli, la Val di Scalve e la Val Seriana, con un tunnel sotto il Pizzo di Petto per realizzare un complesso da 50 chilometri di piste. Orobievive, il coordinamento delleambientaliste della provincia di Bergamo, torna ad esprimere “dubbi e preoccupazioni”. Oltre a sottolineare come l’area interessata si trovi in una zona speciale di conservazione, “ambienti fragili da tutelare”, Orobievive scrive che “la decisione di investire in infrastrutture sciistiche a quote così basse solleva preoccupazioni sulla loro sostenibilità a lungo termine. Considerando le condizioni climatiche sempre più incerte e ladella stazione sciistica, situata tra i 1.050 metri e i 2.