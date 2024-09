A Teresa De Sio il premio Bianca D’Aponte alla carriera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Prende forma la due giorni del 20°per cantautrici, in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 25 e 26 ottobre e che avrà come principali media partner Rai Radio1 e Rai Radio Techetè e il patrocinio di Rai Campania. La manifestazione vedrà come sempre alternarsi sul palco le finaliste del concorso e ospiti di primo piano della musica italiana. Fra questi,De Sio, che riceverà ildella Città di Aversa, assegnato in passato a Nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppino di Capri, Paola Pitagora e Mauro Pagani. Come già annunciato, Margherita Vicario sarà invece la madrina di questa edizione e come tale presiederà la giuria ed eseguirà un brano di, la cantautrice a cui è dedicata la manifestazione. Ma saliranno sul palco anche due madrine degli scorsi anni: Simona Molinari e Cristina Donà con Saverio Lanza.