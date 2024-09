A Bangkok il mercato del vino si fa strada ma le tassazioni e le sfide culturali fanno vincere ancora birra e superalcolici

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 24 settembre 2024) Il clinking dei bicchieri nei ristoranti di Luca Appino, fondatore di Bottega e della pizzeria Massilia, si mescola all'atmosfera vibrante di, in unvinicolo in lenta ma continua evoluzione,caratterizzato da regolamenti stringenti e un pubblico scettico. La Thailandia infatti registra un consumo medio di alcol di 12,3 litri per persona all'anno, con ilche rappresentasolo una piccola frazione deldegli alcolici (appena l’1 per cento del consumo totale). Tuttavia, ilmostra segni di vivacità , con previsioni di crescita annuale del +7,7 per cento fino al 2026, soprattutto grazie all’aumento del potere d’acquisto e all’interesse crescente verso i prodotti di qualità .di lusso oeconomica? «In Thailandia, ilè percepito come un bene di lusso», afferma Appino.