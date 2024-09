Vacanze eco-friendly | come essere più sostenibili anche in viaggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024) La crescente attenzione allatà ambientale ha influenzato positivamentel’ambito turistico e sono sempre più le persone che optano per viaggi eeco-. Adottare pratiche “green”durante leè fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e puòrendere l’esperienza delpiù autentica e appagante, oltre ad avere benefici sul recupero del bene delle energie. Oggi, più che in passato, è fortunatamente più facile viaggiare in modo responsabile, scegliendo sia destinazioni che mezzi di trasporto più eco-. Pianificare una vacanza sostenibile si può Il primo passo per una vacanza eco-è la corretta pianificazione del. Si dovrebbero infatti preferire quelle destinazioni che hanno adottato politiche di turismo sostenibile.