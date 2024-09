Rubano rame dalla ferrovia disagi e treni cancellati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ferrara, 23 settembre 2024 – Tornano in azione i predoni del. Stavolta nel mirino è finito un tratto dipoco fuoristazione di Ferrara dove, nella notte tra ieri e sabato, i malviventi hanno asportato svariate trecce di cavi. Grazie al pronto intervento del personale delle ferrovie, i malviventi hanno dovuto abbandonare la refurtiva poco lontano, ma il colpo ha causato diversi, costringendo i tecnici di Rfi a lavorare per tutta la notte, con conseguenze anche sulla circolazione dei convogli. Era da un po’, secondo gli addetti ai lavori, che non accadevano furti di questo tipo, legati in parte all’andamento del costo dele in parte al fatto che le ferrovie si stanno dotando di leghe meno appetibili per i ladri. Quello di stanotte è stato quindi un po’ il riaprirsi di una vecchia piaga che sembrava ormai essere in via di guarigione. I fatti.