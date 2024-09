Nunziante si gode la scena e racconta il rigore parato | Avevo studiato Emmausso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è la firma marchiata a fuoco di Alessandrosul rotondo 4-0 che i giallorossi hanno rifilato alla compagine rossonera. Il largo punteggio avrebbe potuto fare pensare ad una gara di quasi assoluto relax per il portiere della Strega, ma il campo hato tutt’altro in una serata particolare perche è nato proprio di Foggia. ORIGINI – “Non ho mai vestito la maglia rossonera ma per me questa era una gara molto sentita e ci tenevo a dare il massimo perché sugli spalti c’erano tanti amici e tutta la mia famiglia. La società sta avendo fiducia nei giovani e noi stiamo cercando di ripagarla nel miglior modo possibile. Ringrazio tutti i miei compagni per la grossa mano che mi stanno dando”. PALEARI – “Con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto. All’inizio di quest’anno ci siamo sentiti e mi ha detto dirmi questa avventura“.