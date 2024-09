Mattarella Lo sport italiano è in crescita costante

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 23 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Potremmo fare un bilancio di questi due grandi eventi diche avete vissuto e che abbiamo vissuto con voi: ne risalta l’eccellente stato di salute dello. E’ emersa la qualità delle nostre due squadre e le conferme continuano, come dimostrano i risultati di Ganna e Affini nei Mondiali di ciclismo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di restituzione della bandiera italiana da parte degli atleti azzurri protagonisti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.ha ricevuto al Quirinale i medagliati e anche quelli che si sono classificati al quarto posto. “Le medaglie sono dovute a un movimentoivo in salute e in. Unada sostenere in ogni modo”, ha aggiunto il presidente della Repubblica.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo