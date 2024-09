Di Canio | La Juve non tira in porta Ora elogiamo la fase difensiva quando era di Allegri non andava bene

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Di: «Lanonin. Oralaera dinon» Al Club di Sky Paolo Disembra il bambino della favola del re nudo. Rompe il muro di omertà mediatica che avvolge ladi Thiago Motta (con qualche eccezione, come ad esempio Tuttosport). Tre zero a zero di fila e tutti fischiettano e si girano dall’altra parte. Tranne lui. Che comincia notando le incongruenze del mercato dell’osannato Giuntoli: «Quest’anno laha solo Vlahovic come punta. Prepari un nuovo corso con solo Vlahovic? Dal 7 giugno Milik si fa male e non prendi una punta? Ora hai un problema. Quest’anno hai la Champions. Lo scorso anno, senza Champions, di punte ne avevi quattro. Douglas Luiz 50 milioni e Motta non lo vede. È compassato. Ma il problema è la punta: togli Vlahovic e chi hai?».