Concorso ippico | Zorzi trionfa allo Squarcia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il laziale Alberto, in sella al cavStakalite, ha vinto il Gran Premio che metteva in palio il montepremi da 15mila euro e che ieri ha segnato la conclusione della seconda edizione del’Città di Ascoli’. In mattinata, infatti, si è svolta la gara clou della domenica, dopo il ricchissimo programma che sabato, invece, aveva richiamato quasi 2.500 persone al campo. Secondo posto, invece, per Giacomo Casadei, che ha sfiorato la clamorosa doppietta dopo averto nel Gran Premio del giorno precedente, per il quale c’erano in palio addirittura 26mila euro. Terzo posto per Enrico Frana. Grande spettacolo e divertimento, poi, anche nelle altre gare che hanno caratterizzato l’ultima giornata del