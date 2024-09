Ciclismo attesa per l' internazionale Ruota D' Oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Terranuova Bracciolini,23 settembre 2024 - Sono 176 gli iscritti in rappresentanza delle migliori squadre italiane e molte delle migliori straniere, alla 54^d'Oro-92° Gran Premio Festa del Perdono, garaper Under 23 con partenza e arrivo a Terranuova Bracciolini, in programma domani martedì 24 settembre. Il via alla gara sarà dato alle ore 13 e percorso con diversi strappi come Montemarciano, Persignano, Piantravigne (due volte), Cima Berna, mentre sono previsti il Valcello di Cicogna in due occasioni e l'autentico muro del Monticello. Arrivo attorno alle ore 17 al termine dei 169 chilometri. L’organizzazione è curata dalla Futura Team con la fattiva collaborazione e il patrocinio del comune di Terranuova Bracciolini.