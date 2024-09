Atp Tokyo 2024 Bellucci e Nardi superano il primo round di qualificazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Doppio successo per gli azzurri impegnati nelledell’ATP 500 di. Sia Lucache Matteohanno infatti superato ild’esordio e domani proveranno a raggiungere Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi nel main draw.ha sfruttato un ottimo sorteggio, superando senza problemi la wild card n°778 della classifica mondiale Rei Sakamoto con il punteggio di 6-3 6-1 in circa un’ora di gioco. Tra lui e il tabellone principale c’è ora il n°2 Botic Van De Zandschulp, un cliente molto ostico. Decisamente più complessa la vittoria di, che invece ha eliminato la testa di serie numero tre del tabellone Alexandre Muller per 4-6 6-2 7-6(3). Nel terzo set il tennista lombardo è stato anche bravo a recuperare un break di svantaggio prima di imporsi al tie-break.