Atalanta in 24 convocati per il Como Ballottaggio sulla trequarti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Zingonia. In 24 per il posticipo. L’dopo la rifinitura mattutina ha diramato la lista deiper la partita contro ilche si disputerà questa sera (lunedì 23 settembre) alle 20:45 e che chiude la 5ª giornata di Serie A 2024/25. Non ci sono sostanziali novità per Gian Piero Gasperini, che ha sempre ai box, oltre a Scalvini e Scamacca, due difensori centrali, Ben Godfrey per la lombalgia e Rafael Toloi per un problema muscolare. Per ovviare alla doppia assenza aggregato Del Lungo, che già con l’Arsenal si era unito al gruppo come 23°. Rientra Sulemana, fuori dalla lista Champions. In campo potrebbero esserci sorprese in difesa, con Kossounou che vede salire le sue quotazioni e potrebbe esordire, mentre Bellanova dovrebbe ritrovare postodestra.