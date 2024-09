Approvati progetti di interventi per la riqualificazione della viabilità provinciale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl PresidenteProvincia di Benevento Nino Lombardi comunica l’approvazione di tre importanti provvedimenti in materia diassunti dal Settore Infrastrutture dell’Ente. Si tratta del: 1) – progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione del piano viabileStradan. 117 collegante Sant’Agata de’ Goti e Dugenta per un importo complessivo di € 2.035.000. La strada n. 117 costituisce un asse di collegamento e penetrazione strategico per lo sviluppo socio-economico dell’area tutta nonché di collegamento con il Presidio ospedaliero del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 2) – progetto del primo lotto funzionale, dell’importo complessivo di € 3.000.000, per la sistemazione, tra l’altro, delle Strade provinciali n. 76 e n.