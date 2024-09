Stalking su Facebook vale anche se la vittima non è iscritta | la sentenza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 22 settembre 2024) Nei tempi odierni il mondo digitale permette a tutti gli utenti del web di connettersi ed esprimere le proprie opinioni e commenti sui più diversi fatti ed eventi. Talvolta le discussioni che si creano nei gruppi, nelle chat pubbliche e nelle pagine dei più noti social network divengono molto accese, e non mancano situazioni in cui gli animi surriscaldati si lasciano andare a espressioni assai colorite o addirittura offensive. Una recente decisione della Cassazione – lan. 33986 depositata il 5 settembre scorso – ha affrontato proprio il tema della pubblicazione di post sue ha chiarito quando può ricorrere il reato dio atti persecutori, così come configurato all’art. 612 bis del codice penale (decreto-legge 11/2009, convertito dalla legge 38/2009).