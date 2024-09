Motogp Bagnaia | Non è andato nulla Caduta inspiegabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Misano Adriatico, 22 settembre 2024 – Ieri aveva detto che ‘non avrebbe accettato un secondo posto, a questo punto della stagione chi arriva dietro perde punti’, ma la domenica di Misano 2 per Peccoè andata decisamente storta. Non solo non è arrivato secondo, ma è anche caduto con Martin piazzato dietro Bastianini (con sorpasso contornato da polemiche) e un distacco in classifica che è diventato di 24 punti. Non riesce a spiegarsi cosa sia successo il campione del mondo, perché per i primi 15 giri si è fatto sorpassare dai primi e non ha potuto spingere, poi qualcosa ha iniziato ad andare nella sua gomma posteriore ma una chiusa davanti lo ha fatto cadere alla Quercia quando stava cercando di recuperare sia su Martin che su Bastianini. L’umore di Pecco è nero.: “” Sembrava il weekend perfetto per